Образование/Карьера

По инициативе Минэкономразвития студенческие стартапы будут учитывать в качестве выпускных работ в российских вузах.

Замглавы ведомства Савва Шипов отметил, что самые успешные студенты будут получать гранты для поддержания и реализации своих проектов. В 2019 году будет выделено 500 таких грантов. Размер каждого составит полмиллиона рублей.

Он также рассказал о планах по развитию школьного образования в рамках формирования цифровой экономики. В частности, планируется внедрить систему виртуальных лабораторий в школах и разработать электронные учебно-методические пособия.

Конкурсы на разработку и апробацию учебных пособий будут проведены уже в мае текущего года.

11 марта министр науки и высшего образования России Михаил Котюков заявил, что российские вузы должны активнее развивать партнерские программы с работодателями. Он указал, что 28% выпускников не могут найти работу после вуза. По его мнению, это является серьезным вызовом для системы высшего образования РФ.

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