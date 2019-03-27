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Московская жизнь

Абонемент на плоскостные парковки поступит в продажу 27 марта.

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Абонемент на плоскостные парковки поступит в продажу 27 марта.

Информационный Центр Правительства Москвы 27 марта 2019г., 13:13

Абонементы позволят водителям парковаться недалеко от дома по приемлемой цене.

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27 марта открывается продажа абонементов на парковки со шлагбаумом на апрель. Приобрести абонемент можно на сайте parking.mos.ru в разделе «Парковки со шлагбаумом». Покупка абонемента предоставляет автомобилисту парковочное место для ежедневного и круглосуточного использования.Об этом сообщила пресс-служба ГКУ «АМПП».

Абонемент на парковку действует в течение календарного месяца с правом последующей пролонгации. Продлить парковочный абонемент можно за 5 дней до окончания месяца, после этого все оставшиеся места поступают в общую продажу.

Сейчас в разных округах Москвы работают 24 абонементные парковки со шлагбаумами. Они дают автомобилистам возможность ежедневно парковаться рядом с домом или работой за невысокую стоимость.

Получить всю информацию о парковках можно по телефону единого контакт-центра «Московский транспорт» +7 495 539 54 54 или 3210 (с мобильных), а также на сайте parking.mos.ru.

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