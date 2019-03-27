Сергей Кузнецов сообщил о строительстве современного жилого комплекса на Каспийской улице в рамках программы реновации ветхого жилого фонда в Москве.

Информацию предоставил СМИ главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов. Комплекс появится на стартовой площадке по адресу – Каспийская улица, вл. 28/4.

«Комплекс на Каспийской улице будет состоять из восьми секций разной этажности, что визуально сделает его более комфортным для восприятия. Помимо этого, жители получат безопасные дворовые пространства без машин и объекты сервисного обслуживания в пешей доступности», - отметил Сергей Кузнецов. Общая площадь застройки составит около 39 тысяч квадратных метров.

Внизу предусмотрены помещения для консьержей, колясочные и кладовые уборочного инвентаря. Остальные этажи будут полностью отданы под квартиры. Внутренний двор благоустроят – здесь появятся игровые площадки и зоны отдыха.

«Фасады планируют облицевать кирпичом и клинкерной плиткой бордовых и темно-коричневых цветов, с добавлением белого. Все секции выполнят в едином стиле, но за счет чередования цветов и материалов каждое строение будет иметь свой индивидуальный облик», - уточнил Кузнецов.

Правительство Москвы 1 августа 2017 года утвердило программу реновации жилищного фонда. Она предусматривает расселение более 350 тыс. квартир. В программу включено более 5 тысяч домов.

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