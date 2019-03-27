Московская сцена

В минувшие выходные AnDy Darling выступила на зрелищном турнире FMR Fighting Championship. В этом бойцовском шоу, организованным общероссийской общественной организацией «Федерация мигрантов России», приняли участие бойцы из 10 стран.

«В эти выходные у меня был интересный опыт - выступление на бойцовском шоу в качестве приглашенной звезды, - делится AnDy Darling. - Это новый уровень, я считаю. С другой стороны, шоу-бизнес это тоже бой без правил, так что… я справилась!»

AnDy Darling за последние пять лет успела пожить в нескольких странах, в том числе, в России, Чехии, Южной Корее и США.

В 2014 она приняла участие в чешской версии вокального шоу «Голос».

Ее сингл «If I Wasn't Drunk I'd Keep It Inside» в стиле commercial pop был включен в каталог Signature Tracks.

Песня «Glass for Madness» долгое время находилась в топе рейтинга iTunes в Швейцарии.

Летом 2018 года AnDy Darling впервые выпустила песню на русском языке «Просто танцевать», за месяц она набрала более 200 000 прослушиваний на YouTube.

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