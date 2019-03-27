Здесь интересно

3 апреля в столичном клубе WOW состоится сольный концерт AMARIA.

Без инфоповода: певица приглашает всех желающих разделить с ней праздничный день, вспомнить, что среда - это маленькая пятница и отлично провести время в теплой и радостной атмосфере одного из лучших клубов Москвы.

AMARIA представит новую программу - «Душевный концерт, включающую три музыкальных блока: «джаз», «рок-баллады» и «поп-дэнс».

Многие песни прозвучат в этот вечер впервые.

Выступление артистки будет сопровождать мультимедийное шоу с участием воздушных гимнастов проекта White Circus.

В качестве комплимента всех гостей ждет welcome-drink и закуски от шефа клуба WOW.

«Для себя сердцевину этого концерта я назвала «Женские истории», - поделилась AMARIA, - мною запланировано несколько тематических музыкальных откровений, которые, уверена, отзовутся не только в душах прекрасной половины человечества, но будут понятны и интересны мужчинам.

Затронем вечные темы: любовь, дружба, разлука, измена, поиски смысла жизни...

И все это в сопровождении красивейшей музыки моей dream team и захватывающих номеров мастеров циркового искусства».

На сцене в этот вечер с певицей выступят: Евгений Крючков (аранжировка, клавиши), Владимир Ванцов (электрогитара), Евгений Тимошин (бас), Роман Титейнштейн (барабаны), Михаил Смирнов (перкуссия, аккордеон), Иван Смирнов-младший (гитара), Игорь Балабаев (саксофон), Василий Нефёдов (тромбон). Прозвучат несколько дуэтов с Анатолием Жемиром, с которым певица уже выступала в YOTA ARENA.

В честь дня рождения AMARIA - welcome drink для всех гостей концерта, с 19.30

Начало программы: 20.30

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