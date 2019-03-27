Автомагистраль

Каждый день недели теперь будут работать выделенные полосы пяти магистралей Москвы. Такой график работы выделенных полос начинает действовать в столице

14 апреля нынешнего года и относится к районам, не имеющим альтернативного магистрального транспорта.

По магистралям ежедневно циркулируют 244 маршрута в Москве и области.

Поток пассажиров автобусов, троллейбусов и электробусов на этих магистралях составляет в выходные дни 600 000 человек.

Остальные 130 000 поездок составляют трафик такси.

В результате изменений в графике работы пассажиры столичного транспорта могут добраться до пункта назначение на 15-30 минут быстрее.

ЦОДД обращает внимание автомобилистов на то, что к 14 апреля будет произведен демонтаж дорожных знаков с изображением молоточков (табличка 8.5.2. «Рабочие дни») на пяти выделенных полосах.

Сетовые табло на магистралях информируют автомобилистов об изменениях графика работы выделенных полос.

Источником информации служат также экипажи Дорожного патруля по выходным и передвижные информационные табло ЦОДД.

Справочно

Ежедневный режим работы выделенных полос с 6 апреля вводится на 5 магистралях:

— Ленинский проспект,

— проспект Мира – Ярославское шоссе,

— ул. Воздвиженка – Кутузовский проспект – Можайское шоссе,

— Нахимовский проспект – Ломоносовский проспект – Минская улица,

— Нижегородская улица – Рязанский проспект.

На сегодняшний день в Москве уже действует ряд выделенных полос, работающих ежедневно. В основном они располагаются в центре города. Это такие участки как: Большой Каменный мост, Лубянская площадь, площадь Тверская Застава, Театральный проезд, Охотный Ряд, Моховая ул., ул. Покровка, ул. Маросейка, ул. Варварка, Славянская пл., ул. Пречистенка, улица Солянка и Солянский проезд, улицы Сретенка и Большая Лубянка, улица Малая Дмитровка, Долгоруковская улица, Баррикадная улица, Большая Никитская улица и другие. Всего в Москве действует 334 километра выделенных полос – их количество будет увеличиваться.



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