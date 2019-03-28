С начала года бесплатный Wi-Fi появился еще в 55 библиотеках столицы. В результате количество столичных читален с бесплатным доступом к Сети выросло до 336.

Как уточнила заммэра Наталья Сергунина, бесплатным беспроводным интернетом оборудовали уже 76% городских библиотек.

"В них установлено больше двух тысяч точек доступа — примерно по шесть в каждом здании", − отметила она, добавив, что благодаря читатели "могут работать с большими объемами информации, просматривать видео, слушать аудиоматериалы".

По словам Сергуниной, библиотеки с бесплатным доступом в интернет есть во всех округах Москвы. При этом больше таких Wi-Fi-читален на востоке, юго-востоке и на юге столицы.

Читателям пояснили, что подключиться к интернету можно, выбрав в списке сетей Moscow_WiFi_Free, и пройдя авторизацию любым из двух способов: через аккаунт на mos.ru или при помощи SMS.

Согласно статистике, в 2018 году к городской сети Wi-Fi подключились около 24,3 миллиона раз, что на 27,5% выше показателей 2017 года. При этом рекорд по количеству подключений принадлежал маю. В этот месяц беспроводным интернетом воспользовались 4,8 миллиона раз.

.