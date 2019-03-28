Автомагистраль

Проводить технические работы на дорогах Москвы будут 5500 тысяч единиц техники. Начинается ремонт и уборка московских дорог. Андрей Соколов прокомментировал уборку столичных дорог.

"Летом основная работа – уборка города, полив и помывка дорог, газонов. И мы также занимаемся ремонтом дорог. В эти 5,5 тысячи техники входят автобусы, тягачи, подметально-уборочные вакуумные машины, поливо-моечные машины и так далее", – приводят слова Соколова СМИ.

Он отметил, что, если в течение пяти суток в ночные часы температура воздуха будет выше нуля, город вступит в фазу мойки. Дороги помоют после зимнего сезона, используя дополнительные моющие средства.

По словам Соколова, наступление нового сезона ожидается 15 апреля. Rоммунальные службы города начали приводить в порядок объекты дорожного хозяйства и инженерной инфраструктуры после зимы.

Идет проверка, ремонт и очистка от наледи водостоков на фасадах жилых домов и водоприемных решеток и колодцев. Также в столице полным ходом идут работы по расконсервации 69 фонтанов и фонтанных комплексов.

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