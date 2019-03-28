Автомагистраль

О начале реконструкции сообщил представитель Департаменте строительства Москвы Андрей Бочкарев. «К строительно-монтажным работам по реконструкции транспортной развязки на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе приступим в начале 2022 года, - сказал руководитель департамента. Он отметил, что в настоящее время определена подрядная организация на проектирование объекта».

Подведомственным Департаменту строительства города Москвы ГКУ «Управление дорожно-мостового строительства» завершены конкурсные процедуры по определению подрядной организации на выполнение проектно-изыскательских работ на реконструкцию транспортной развязки МКАД с Алтуфьевским шоссе. Победителем открытого конкурса в электронной форме признано ООО «Мост», которое обязуется выполнить проектно-изыскательские работы за 106,557 миллиона рублей. Работы должны быть выполнены в течение 20 месяцев с даты заключения контракта.

Подрядной организации предстоит выполнить работы в полном объеме, необходимом и достаточном для обеспечения строительства и ввода объекта в эксплуатацию. В общей сложности предстоит построить и реконструировать более 3 километров дорог. В проектной документации предстоит предусмотреть строительство направленного левоповоротного съезда с Алтуфьевского шоссе при движении в область на внешнюю сторону МКАД. В том числе путепровода, протяженностью 430 метров под 2 полосы движения. Также предстоит запроектировать строительство направленного левоповоротного съезда с внешней стороны МКАД на Алтуфьевское шоссе в сторону центра. Необходимо предусмотреть строительство бокового проезда с внутренней стороны МКАД, протяженностью 500 метров под 2 полосы движения. Также в районе 85 километра МКАД будет построен надземный пешеходный переход.

.