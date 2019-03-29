Ранее глава МИД Бразилии Эрнест Араужу заявил, что российские военнослужащие должны покинуть Венесуэлу, поскольку это чревато для страны последствиями.

Он добавил, что Москва, направив военных в республику, открыто поддерживает действующие власти во главе с Николасом Мадуро, что приведет к усугублению социально-экономического кризиса.

4 марта военно-транспортные самолеты Ан-124 и Ил-62 доставили в Венесуэлу 99 российских военнослужащих во главе с высокопоставленным генералом. Это вызвало недовольство США и членов Организации американских государств (ОАГ).

Официальный представитель МИД РФ Мария указала, что нахождение российских военных в Боливарианской республике регулируется военно-техническим сотрудничеством между Москвой и Каракасом.

В свою очередь, военный атташе венесуэльского посольства в РФ Хосе Торреальба Перес заявил, что российские военнослужащие не будут принимать участие в военных операциях на территории республики.

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