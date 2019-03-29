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Политика

Бразилия требует вывода военных РФ из Венесуэлы.

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Бразилия требует вывода военных РФ из Венесуэлы.

M24.ru 29 марта 2019г., 14:42

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа требует отозвать российских военнослужащих из Венесуэлы, что расценивается некоторыми как проамериканская политика новых властей страны.

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Ранее глава МИД Бразилии Эрнест Араужу заявил, что российские военнослужащие должны покинуть Венесуэлу, поскольку это чревато для страны последствиями.

Он добавил, что Москва, направив военных в республику, открыто поддерживает действующие власти во главе с Николасом Мадуро, что приведет к усугублению социально-экономического кризиса.

4 марта военно-транспортные самолеты Ан-124 и Ил-62 доставили в Венесуэлу 99 российских военнослужащих во главе с высокопоставленным генералом. Это вызвало недовольство США и членов Организации американских государств (ОАГ).

Официальный представитель МИД РФ Мария указала, что нахождение российских военных в Боливарианской республике регулируется военно-техническим сотрудничеством между Москвой и Каракасом.

В свою очередь, военный атташе венесуэльского посольства в РФ Хосе Торреальба Перес заявил, что российские военнослужащие не будут принимать участие в военных операциях на территории республики.

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