Политика
Бразилия требует вывода военных РФ из Венесуэлы.
Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа требует отозвать российских военнослужащих из Венесуэлы, что расценивается некоторыми как проамериканская политика новых властей страны..
Ранее глава МИД Бразилии Эрнест Араужу заявил, что российские военнослужащие должны покинуть Венесуэлу, поскольку это чревато для страны последствиями.
Он добавил, что Москва, направив военных в республику, открыто поддерживает действующие власти во главе с Николасом Мадуро, что приведет к усугублению социально-экономического кризиса.
4 марта военно-транспортные самолеты Ан-124 и Ил-62 доставили в Венесуэлу 99 российских военнослужащих во главе с высокопоставленным генералом. Это вызвало недовольство США и членов Организации американских государств (ОАГ).
Официальный представитель МИД РФ Мария указала, что нахождение российских военных в Боливарианской республике регулируется военно-техническим сотрудничеством между Москвой и Каракасом.
В свою очередь, военный атташе венесуэльского посольства в РФ Хосе Торреальба Перес заявил, что российские военнослужащие не будут принимать участие в военных операциях на территории республики..
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