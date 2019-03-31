Коллекция музея насчитывает более 25000 единиц хранения. Постоянно действующая экспозиция демонстрирует русский художественный текстиль, парчовые ткани фабрики Сапожникова, образцы тканей мануфактур Морозова, Гюбнера, Баранова... Западноевропейское искусство представлено гобеленами XVII—XIX вв. жаккардовым ткачеством (шелковое письмо Марии-Антуанетты, портреты, пейзажи).

Об искусстве модерна рассказывает богатая палитра различных тканей, авторских моделей одежды. Одна из коллекций музея — платки и шали из России, Франции, Китая, Индии. В музее можно увидеть национальные костюмы народов Средней Азии, ковры, халат китайского мандарина и многое другое.

Наиболее ценные (уникальные) коллекции парчовых тканей фабрики Сапожниковых, церковной одежды, светской одежды XIX в. (авторское исполнение).

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