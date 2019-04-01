На выборах президента Украины Владимир Зеленский набирает 30,1% голосов избирателей, Петр Порошенко — 15,7%, Юлия Тимошенко — 13,3%. Факт подтвержден данными параллельного подсчета голосов общественной организации «Гражданская сеть «Опора».

За Юрия Бойко, по данным «Опоры», проголосовали 11,5% граждан, Анатолия Гриценко — 6,8% избирателей, за экс-главу СБУ Игоря Смешко — 5,9%, Олега Ляшко — 5,5%, за еще одного «пророссийского» кандидата Александра Вилкула — 4,1%.

При этом в «Опоре» отмечают, что нарушений на прошедших выборах было зарегистрировано меньше, чем в 2014 году.

По данным украинской ЦИК, после обработки 60% протоколов, Владимир Зеленский набирает более 30% голосов, Петр Порошенко — около 16,5% голосов избирателей соответственно по итогам обработки 55,5% протоколов Центральной избирательной комиссией, Юлия Тимошенко — чуть более 13%.

Второй тур выборов состоится 21апреля.

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