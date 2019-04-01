С 5 апреля в столице начнут работать более ста ярмарок выходного дня, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Жители Москвы смогут купить свежие овощи, фрукты, рыбу, выпечку, молочную и мясную продукцию и другие фермерские товары. Работать ярмарки будут три дня в неделю – пятницу, субботу и воскресенье с 08:00 до 20:00.

Первая торговая сессия ярмарок будет проходить до 30 июня. Всего их три. Торговые ряды будут работать также летом и осенью – до наступления холодов. Как рассказали в пресс-службе департамента торговли и услуг, больше всего ярмарок откроют на востоке столицы – 15 площадок. По 14 ярмарок заработают в ЮАО и СВАО.

Заявки для участия в ярмарках выходного дня подавали с 18 до 22 марта. Их могли подать владельцы фермерских и личных хозяйств, которые занимаются садоводством, огородничеством или животноводством, а также индивидуальные предприниматели и юрлица. Всего за время кампании подано более 10 тысяч заявок, из которых отобрано порядка 2,5 тысячи участников.

1 февраля Сергей Собянин открыл круглогодичную ярмарку на улице Юных Ленинцев в районе Кузьминки. Мэр Москвы отметил, что столичные ярмарки продолжают развиваться, и рынки в капитальном исполнении модернизировались в модные точки города.

Он отметил, что на ярмарке в Кузьминках все приспособлено для того, чтобы фермеры со всей страны приезжали и торговали здесь уже круглый год в хороших комфортных условиях. В свою очередь глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что ярмарка будет работать шесть дней в неделю, кроме понедельника. До конца года в Москве планируется открыть еще более 20 ярмарок такого формата.

.