Автомагистраль

Столичным автомобилистам рекомендовали не выезжать в сторону Сокольников и Черкизова до 22:00. Ограничения связаны с завершением строительства северо-восточного участка Большой кольцевой линии.

Строители проложат второй перегонный тоннель, который пройдет по внешней стороне кольца. Кроме того, из-за строительных работ будет закрыта северный участок Сокольнической линии метро.

Она возобновит работу в понедельник, 6 апреля, в 5:30. В связи закрытием участка красной линии метро в столице будет запущен компенсационный общественный транспорт.

Ранее в ЦОДД посоветовали москвичам выезжать из дома на машине до 6:30 через Ярославское шоссе и шоссе Энтузиастов. При этом следует иметь в запасе 30-40 минут, поскольку движение будет плотным.

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