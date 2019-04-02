Территория тридцати московских парков будет охвачена суетой 20 апреля 2019 года. Мероприятия по очистке и благоустройству столичных парков проводятся в этот день. Юбилейный субботник в этом году станет праздником.



Апрель 1919 - это первая дата проведения москвичами субботника на станции Москва-Сортировочная Казанской железной дороги. Количество участников первого массового мероприятия по благоустройству Москвы составило 15 000 человек. Девиз юбилейного субботника "Чи100 в парке". В число сопровождающих праздничных мероприятий входят игры, конкурсы, экскурсии и мастер-классы. В парках организуют зарядки со звездой: тренерами выступят известные персоны. В этот день откроют игротеки с настольными играми, цветочный своп, на котором можно обменяться комнатными цветами.

Субботник начнется в 10:00. В числе парков, в которые можно прийти, "Красная Пресня", "Северное Тушино", "Фили", парк Олимпийской деревни, Бабушкинский, Измайловский, Таганский парки, "Царицыно", "Сокольники", "Зарядье", парк Победы на Поклонной горе и другие. Месячник по уборке и благоустройству городских территорий будет продолжаться весь апрель. Массовые субботники запланированы на 13 и 20 апреля.

Всего в рамках месячника должны провести почти 50 видов работ. Это восстановление свыше 35 тысяч гектаров газонов, удаление сухостойных деревьев, разбивка цветников, ремонт детских и спортивных площадок. В городе обновят дорожную разметку, промоют и отремонтируют объекты дорожного хозяйства и фасады зданий. Порядок наведут на природных, парковых и озелененных территориях, а городские фонтаны подготовят к лету.

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