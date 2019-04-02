Здесь интересно

Кузнецов – выдающийся художник русского зарубежья, значительная часть произведений которого недавно вернулась в Россию благодаря усилиям собирателей и исследователей. Впервые публике будет представлена экспозиция произведений этого мастера 1900–1930-х годов. Также фонд презентует книгу «Константин Кузнецов: русский, который один из нас» - первое издание о художнике на русском языке.



Эта книга – результат нескольких лет изучения картин художника и поисков редких материалов в архивах России и Франции (Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Национальный архив Франции). Среди самых интересных находок – переписка Константина Кузнецова и Борисова-Мусатова, обнаруженная в отделе рукописей Государственного Русского музея.



При подготовке издания исследователи опирались на каталог-архив, составленный внучкой художника Моник Вивье-Брантом. Он позволяет установить название, место создания, датировку и историю большинства работ Кузнецова.



Автор исследования – сотрудник Фонда, кандидат искусствоведения, специалист по зарубежному искусству XIX – начала XX века Екатерина Усова. Вступительная статья написана Алексеем Петуховым, старшим научным сотрудником ГМИИ им. А.С. Пушкина, хранителем коллекции нового французского искусства.

В презентации примут участие: Наталия Сиповская (директор Государственного института искусствознания), Алексей Петухов (старший научный сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина), Дмитрий Мордвинцев (руководитель студии графического дизайна ABCdesign), Константин Ещеркин (директор Фонда Константина Кузнецова), Екатерина Усова (автор исследования, заместитель директора Фонда Константина Кузнецова по научной работе) и др.



Сбор гостей, фуршет 14.30 – 15.00



Адрес: ГИИ 125009, г. Москва, Козицкий переулок, д. 5



Мероприятие пройдет в рамках научно-просветительской программы «Константин Кузнецов: возвращение в контекст», организованной Государственным институтом искусствознания и Фондом Константина Кузнецова.



23 апреля с 12.00 до 18.00 в рамках программы пройдет круглый стол «Константин Кузнецов: возвращение в контекст», посвященный творчеству художника в контексте французского искусства первой трети XX века и новому открытию его наследия для российской публики.



С докладами выступят специалисты из Музея изящных искусств Понт-Авена, Государственной Третьяковской галереи, Государственного Музея изобразительных искусств им. А.С.Пушкина, Государственного Эрмитажа, НИИ теории и истории искусств Российской академии художеств, Государственного института искусствознания, Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова и других ведущих научных и музейных организаций.

Историческая справка

Наследие Константина Кузнецова демонстрирует исключительную историческую ситуацию. Собрание художника начала прошлого века сохранилось в целостном виде – так, как если бы только что вышло из его мастерской. Причиной тому является уникальная судьба самого автора: Кузнецов происходил из богатой купеческой семьи и, переехав во Францию, долгое время располагал средствами, которые позволяли ему не продавать свои работы. Он не желал сотрудничать с галеристами и, по воспоминаниям дочери, даже отказался заключить контракт с прославленным галеристом Амбруазом Волларом. Когда Константин Павлович Кузнецов в 1936 году ушел из жизни, в его ателье на рю Буассонад в Париже остались почти все его картины.

Сегодня произведения Константина Кузнецова представлены в музеях мирового уровня: Музее Орсе и Музее Карнавале в Париже, в Музее изящных искусств Понт-Авена, Музее Эжена Будена в Онфлёре, Музее изящных искусств Кемпера, Художественном музее Гааги, Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее. И лишь недавно уникальная коллекция работ художника вернулась в Россию.

Наследие мастера было открыто российскими искусствоведами во Франции, где оно хранилось у потомков художника. Собрание произведений, насчитывающее более 300 живописных и более 100 графических работ, в настоящее время передано Фонду Константина Кузнецова, созданному для сохранения и изучения его наследия. Организация основана коллекционером и предпринимателем Андреем Щербининым.

Сегодня произведения художника регулярно участвуют в музейных проектах во Франции, и тем не менее его имя остается мало знакомым российскому зрителю. По мнению представителей Фонда, для этого мастера, которого французы называли «одним из нас», настало время вернуться в контекст отечественного искусствознания.



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PR проекта Светлана Астрецова

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