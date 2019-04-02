Московская сцена

Инициатором возрождения проекта выступил продюсер Леонид Бурлаков («Мумий Тролль», Земфира, «Братья Грим», Константин Кокоуров).

По словам Бурлакова, проект является идеологическим продолжением сборников «У1» и «У2», выпущенных в 1999 году под эгидой его собственного рекорд-лейбла «Утекай звукозапись». На этих компиляциях впервые отметились исполнители, впоследствии получившие широкое признание: Земфира, «Океан Эльзы», «Танцы минус», Brainstorm и многие другие.

«Никогда не переставал помогать новым артистам, - объясняет продюсер. - Мой вкус отличается от обычного контента на местных радио и ТВ, не совпадает с мнением большинства известных интернет-ресурсов, пропагандирующих новые музыкальные направления. Единственное, что меня успокаивает, я собираю вокруг себя тех, для кого понятие песня первично, и включает в себя основные для меня критерии: голос, мелодия и текст. Настоящие гениальные артисты появляются раз в 20-30 лет. В этом году с момента выхода дебютного альбома Земфиры как раз исполняется эти первые 20. Верю, что новый артист, способный увлечь своим голосом и песнями миллионы в нашей Стране, явится в ближайшие дни, возможно вместе с третьим сборником серии Y».

В концерте примут участие Mike Glebow (Москва), Таис Логвиненко (Кишинёв). «Андатра» (Астрахань), Starcardigan (Владивосток), Мария Ковалёва (Геленджик), Оля Космос (Москва), «КартиNа» (Новосибирск), «Морэ&Рэльсы» (Санкт-Петербург), Юлия Тимонина (Одесса), Дмитрий Ерофеев (Москва), Андрей Рыбаков (Москва), Магнолия Stars (Москва) и mescheryakova (Владивосток). Кроме того, на презентации сборника выступит владивостокский «Тандем» - дальневосточная группа во главе с музыкантом Олегом Чубыкиным через 18 лет воссоединится на один вечер ради участия в фестивале.

В сборник «YIII» также включен ремикс музыканта и аранжировщика Андрея Тимонина на композицию Константина Кокоурова «Whirwind». Премьера трека состоится во время фестиваля в «16 Тоннах». Оригинальная версия «Whirwind» войдет в дебютный альбом Кокурова «notes», запись которого осуществлялась в Берлине на TeldexStudio вместе с симфоническим оркестром под управлением Бернхарда Вюнша. Звукорежиссером стал Тобиас Леманн – трехкратный обладатель премии «Грэмми». На всех цифровых платформах сборник появится 3 апреля.

Начало: 20.00

Адрес: Пресненский Вал, 6с1, м.Улица 1905 года

Дополнительная информация: +7-(960)-581-7622; laskytik89@list.ru (Сергей Марченков)



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