Московская сцена

Поклонников артиста ждет микс из шедевров мировой музыки - от хитов зарубежной и советской эстрады, песен из кинофильмов и арий из мюзиклов до бессмертных произведений Мишеля Леграна и Эннио Морриконе.

«Для своих зрителей мы с маэстро Андреем Медведевым готовим настоящий праздник весны, - поделился Иван Ожогин. – Порадуем каждого разнообразием репертуара, множеством приятных музыкальных сюрпризов и подарим атмосферу любви, красоты, драйва и весенней свежести!»

Иван Ожогин — российский актер музыкального театра, певец, лауреат национальной театральной премии «Золотая маска», обладатель бархатного тенора и универсального таланта. Артист принял участие почти во всех знаменитых российских мюзиклах: «Норд-Ост», «Призрак Оперы», CHICAGO, «Кошки», «Красавица и Чудовище», Pola Negri, «Мастер и Маргарита», «Свадьба соек», а партию Графа фон Кролока в мюзикле «Бал вампиров» Иван исполнял не только на русском языке в Москве и Санкт-Петербурге, но и на немецком в Берлине. Ожогин поет на 15 языках мира и успел обрести множество поклонников в Европе. Для него органично донести до слушателей любую мелодию, будь то старинный романс, эстрадный шлягер или даже ария из металл-оперы - и, конечно же, номера из знаменитых мюзиклов.

Начало: 19.00

Адрес: Лиговский пр., 6, м.Площадь Восстания

Билеты и афиша: http://www.bkz.ru/afisha/1940/

Дополнительная информация и эксклюзивные фотоматериалы: +7-(903)-789-5999; +7-(916)-939-5285 (Олеся Фирулева firuleva@kushnir.ru «Кушнир Продакшн»)

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