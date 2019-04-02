Московская сцена

Участниками встречи станут ведущие музыкальные критики: Александр Горбачев (ex-Афиша, ex-Meduza), Денис Бояринов (Colta.ru) и Антон Вагин («Нож», телеграм-канал «Всякая годная попса»). Спикеры обсудят положение дел в современной российской музыке.

В начале года вышел текст Александра Горбачева «Эпоха Земфиры и «Мумий Тролля» закончилась. Теперь все иначе», вызвавший широкий резонанс в социальных сетях одним только заголовком. Основной тезис: в российской музыке произошла смена ориентиров. Современное поколение исполнителей, в отличие от коллег, находившихся на пике шесть-семь лет назад, не стремится исполнять песни на английском языке и звучать как европейские группы, но вовсю интересуется музыкальным прошлым собственной страны, осмысляя и перерабатывая старые «нетленки» — от попсы 90-х до классики рока. Реакция не замедлила себя ждать: кто-то глобально не согласился с выводом, кто-то начал уточнять подлинную национальную принадлежность упомянутых в статье групп, а героиня заголовка осталась недовольна стилем изложения, через запятые сообщив, что не интересуется русской музыкой.

Горбачев, Бояринов и Вагин обсудят: что такое «европейский проект», и можно ли говорить о самобытности в условиях свободного доступа к мировой музыкальной библиотеке? Насколько действительно нов тренд на «самостоятельность», «независимость от Запада» среди российских исполнителей? Как может развиваться карьера востребованных сегодня артистов? Смогут ли они дать множество прощальных концертов через годы? И когда все-таки ушла эпоха Земфиры?

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