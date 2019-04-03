Президиум Правительства Москвы на своем заседании 2 апреля утвердил названия четырех новых станций столичного метро.

«2 апреля 2019 года президиум правительства принял постановление «О присвоении наименований станциям Московского метрополитена». Постановление присваивает наименования четырем строящимся (проектируемым) станциям Московского метрополитена: «Коммунарка», «Мневники», «Карaмышевская», «Внуково», - говорится в СМИ.

В настоящее время строительство станции «Коммунарка» близится к завершению. Ее планируют открыть для пассажиров в 2019 году в составе участка «Саларьево – Коммунарка».

Также продолжается активное строительство станций "Мневники" и «Кармышевская» Большой кольцевой линии метро.

В тоже время станция «Внуково» находится на стадии проектирования. Впервые в России появится аэропорт со своей станцией метрополитена. «Внуково» станет конечным пунктом на участке продления Калининско-Солнцевской линии подземки. Станция метро будет полностью интегрировано в инфраструктуру аэропорта.

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