Диетологи очень рекомендуют российским гражданам употреблять суп ежедневно из-за его способности к насыщению организма и из-за низкокалорийности это блюда. Не ленитесь готовить супы ежедневно! По результатам исследования РАН и по информации, которую предоставил сотрудник Дмитрий Никитюк на сегодняшний день

москвичи предпочитают фастфуд.

Часть российских граждан вообще забывает о существовании супов, проживая свою жизнь интенсивно и стремительно в мегаполисе. Диетолог обращает внимание москвичей и российских граждан на большой вред, который они при этом наносят своему здоровью. Риск заболевания ожирением в три аза выше у тех, кто исключил супы из своего рациона питания.

Никитюк объяснил ценность этого блюда тем, что там содержатся много жидкости, а также низкокалорийные компоненты – вареные овощи, ряд полезных пищевых веществ.

По его мнению, супы можно есть не только в обед, но и вечером на ужин. Вместе с белковым блюдом он насытит человека и не даст лишних калорий. Никитюк добавил, что с помощью супа можно легко оздоровить и разнообразить свой рацион.

В зимнее время он рекомендует есть горячие супы, в летнее – холодные, к примеру, окрошку или свекольник. Наступает весна и смена времени года неизбежно требует смены рациона питания.



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