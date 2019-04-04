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Московская жизнь
Ежедневно более 350 сотрудников метрополитена будут помогать пассажирам во время закрытия участка Таганско-Краснопресненской линии
04 апреля 2019г., 19:20
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Утверждено название нескольких станций метроплитена.
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