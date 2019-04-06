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Происшествия

Похищение старинной реликвии произошло на улице Парижа.

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Похищение старинной реликвии произошло на улице Парижа.

M24.ru 06 апреля 2019г., 19:43

Потомки Наполеона III лишились редкой красоты бриллианта ценой более 1 миллиона евро.

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В Париже похитили уникальное кольцо с огромным бриллиантом, стоимость которого превышает 1 миллион евро.

Драгоценность принадлежала супруге потомка французского императора Наполеона III.

Кольцо украли вечером 1 апреля из машины, припаркованной на улице в шестом округе французской столицы.

Грабителям также достались документы, банковские карточки и ноутбук.

Украденное кольцо считается особо ценным еще и потому, что украшающий его бриллиант в 40 карат некогда был частью короны супруги Наполеона III − императрицы Евгении.

Нынешняя владелица драгоценности является женой одного из потомков императора.

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