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Происшествия
Похищение старинной реликвии произошло на улице Парижа.
Потомки Наполеона III лишились редкой красоты бриллианта ценой более 1 миллиона евро..
В Париже похитили уникальное кольцо с огромным бриллиантом, стоимость которого превышает 1 миллион евро.
Драгоценность принадлежала супруге потомка французского императора Наполеона III.
Кольцо украли вечером 1 апреля из машины, припаркованной на улице в шестом округе французской столицы.
Грабителям также достались документы, банковские карточки и ноутбук.
Украденное кольцо считается особо ценным еще и потому, что украшающий его бриллиант в 40 карат некогда был частью короны супруги Наполеона III − императрицы Евгении.
Нынешняя владелица драгоценности является женой одного из потомков императора..
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