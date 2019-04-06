Происшествия

В Париже похитили уникальное кольцо с огромным бриллиантом, стоимость которого превышает 1 миллион евро.

Драгоценность принадлежала супруге потомка французского императора Наполеона III.

Кольцо украли вечером 1 апреля из машины, припаркованной на улице в шестом округе французской столицы.

Грабителям также достались документы, банковские карточки и ноутбук.

Украденное кольцо считается особо ценным еще и потому, что украшающий его бриллиант в 40 карат некогда был частью короны супруги Наполеона III − императрицы Евгении.

Нынешняя владелица драгоценности является женой одного из потомков императора.

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