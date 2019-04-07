7 апреля весь православный мир празднует крупнейший из двенадцати основных праздников, праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Православные христиане в воскресенье 7 апреля отмечают праздник Благовещения Пресвятой Богородицы.

В этот день патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит Божественную литургию в Благовещенском соборе Московского Кремля и по многолетней традиции выпустит в небо над Соборной площадью белых голубей.

Благовещение – один из двенадцати важнейших праздников у православных. В этот день отмечается великое событие в жизни Богородицы. Согласно библейскому сюжету, Богородице явился архангел Гавриил и сообщил благую весть о том, что она станет матерью Иисуса Христа. Благовещение празднуется ровно за девять месяцев до Рождества Христова. Голуб является символом Святого Духа, сошедшего на Деву Марию.

По традиции в этот день ходят в церковь, родным и близким дарят открытки с пожеланиями и изображениями архангела Гавриила, Девы Марии и голубя. Через две недели после Благовещения наступит Вербное воскресенье. В этом году оно выпадает на 21 апреля.

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