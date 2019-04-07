Будем здоровы

Российский Минздрав рекомендовал несколько средств для увеличения продолжительности человеческой жизни. Существуют несколько главных факторов риска. Все зависит в конечном итоге от самого человека. Он может пойти у вредных привычек на поводу или поставить их под контроль.

Употребление никотина, ожирение, алкоголизм, пренебрежение к спортивным упражнениям - это верный путь к печальному концу жизни. Проведение антитабачной кампании помогло снизить количество курильщиков на двадцать один процент. Статистические данные свидетельствуют о том, что тридцать процентов российских граждан курят.

Минздрав напоминает, что девяносто процентов заболеваний раком легких и половина сердечно-сосудистых заболеваний связаны с вредной привычкой к употреблению никотина. Специалисты в этой области области медицины настойчиво и постоянно рекомендуют воспользоваться отказом от курения. Даже электронные сигареты рекомендуют постепенно избегать.

Регулярные и постепенно увеличивающиеся физические нагрузки под руководством профессионального инструктора и врачей укрепляют сердечную и дыхательную системы.

Положительные результаты появятся при каждодневных занятиях у детей и подростков в течение одного часа, у взрослых два с половиной часа в неделю. Специалисты наблюдают в таких случаях снижение риска гипертонии, инсульта, диабета, рака молочной железы и кишечника. Общий уровень физической подготовки человека при этом позволяет свести к минимуму опасность падений, переломов шейки бедра.

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