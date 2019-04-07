Московская сцена

Сюжетная линия спектакля развивается в направлении исследования взаимоотношения современных научных разработок с судьбой обычных людей. Спектакль вовлекает зрителя в мир современнейших технологий. Несомненно это спектакль будущего, спектакль для молодых приверженцев компьютерных технологий.

Стариков и старушек просят не беспокоиться, только если Вы хотите составить компанию своим внукам. Для старшего поколения интересна будет только одна из тем спектакля. Есть в этом спектакле и попытка исследования морального аспекта распространения новейших компьютерных технологий на Земле. Удастся ли сохранить человеческую индивидуальность при подавляющей оцифровке пользователей? Каковы могут быть последствия этого? Предполагаемая аудитория наверное должна состоять из студентов старших курсов технических колледжей. Монолог Мелле воспроизведен его андроидом.

В новом пространстве Театра Наций 4 апреля прошла премьера спектакля одного актера "Зловещая долина". Автор проекта – немецкий режиссер Штефан Кеги из немецко-швейцарской группы Rimini Protokoll, самой передовой команды в области неигрового театра. В Москву постановку привозит команда "Импресарио".

Что лежит в основе спектакля?

Режиссер спектакля Штефан Кеги взял за основу две истории. Во-первых, книгу немецкого писателя Томаса Мелле "Мир за моей спиной", где автор описывает, как ему было мучительно больно жить с биполярным расстройством и как литературное творчество помогло преодолеть болезнь.

А во-вторых, историю Алана Тьюринга, исследователя искусственного интеллекта. Он трагически покончил жизнь самоубийством из-за того, что его гомосексуализм принудительно лечили.

Тьюринг не выдержал и в итоге откусил яблоко с ядом. Кстати, символ его смерти, по одной из версий, стал логотипом компании Apple.

В чем фишка "Зловещей долины"?



В игре одного актера, вернее андроида. Немецкий писатель Томас Мелле рассказывает о проблемах эмоциональной неустойчивости и депрессии. Но на самом деле это робот-копия современного драматурга. Его внешность, одежда, голос, даже жесты и мимика – все Мелле. Выдает только дыра на затылке, из которой торчат провода и накопители информации, да и за каждым движением неминуемо следует механическое поскрипывание.



О чем спектакль?

О человеческом дуализме, искусственном интеллекте, взаимодействии машин и людей. В итоге участники спектакля-игры экспериментируют сами над собой: их задача – почувствовать, сопереживают ли они роботу, и понять, насколько вообще люди могут быть обмануты эмпатией к механизмам. Так что представление – как бы игра, а робот на сцене – двойная игра в театре и попытка показать, что грань между андроидом и человеком начала стираться.



Почему постановка называется "Зловещая долина"?

Восприятие человеком андроида двойственно: с одной стороны, люди проще воспринимают отражение самих себя, а с другой – подобное сходство с "неживым" вызывает недоверие, дискомфорт, а порой даже отторжение. Подобный эффект японские разработчики назвали "зловещей долиной". Но в этом-то и суть спектакля: зрителю должно стать жутковато от натуралистичного рассказа машины, которая проявляет эмпатию.

Как все проходит?

Мест в зале всего 80, причем рассадка свободная. Зрители оказываются достаточно близко к роботу, что предельно важно: камерность необходима для полного погружения. Выглядит это так: на сцене сидит андроид с внешностью Мелле, а рядом стоит стакан с водой. Робот-Мелле в начале спектакля ждет, пока все соберутся, и только потом начинается лекция-спектакль. Постановка адаптирована под Россию: робот говорит на английском, но всем зрителям выдают оборудование с наушниками, где транслируется русский перевод. Причем голос – женский.



Как немецкая постановка попала в Россию?

Постаралась продюсерская компания "Импресарио".

Федор Елютин, основатель "Импресарио":

"Зловещая долина" – уже девятый спектакль, который мы привозим в Россию из-за рубежа.

Мне очень интересна тема роботов, ведь мы все окружены ими. Например, несколько лет назад не было никакого каршеринга.

Сейчас ты садишься в машину от "Яндекса", и она говорит тебе: "Привет, Федор".

Вообще люди неизбежно будут соединяться с технологиями. Сегодня – это телефон в руке, например, я провожу около экрана пять-шесть часов, но дальше – глубже, технологии проникнут в наше тело.

Все будет оцифровано. Все знания и данные будут открыты, а значит – потеряют свою ценность: люди все меньше будут к ним обращаться. Мне интересно, что будет дальше, а "Зловещая долина" заставляет поразмышлять над этим. Даже сейчас многие из нас киборги. Объясняю почему. Например, ученые придумали для инвалида устройство, с помощью которого он может ходить.

Потом эта идея идет дальше. У обычных людей тоже ведь ноги устают. В какой-то момент думаешь: "Блин, мы так не хотим", начинают использовать устройства, которые были придуманы для помощи больным людям. А после каждый из них становится живым киборгом, сверхчеловеком. И так во всем. Через 25 лет любая ситуация, которая сегодня кажется невозможной, станет реальной. Устрашает, когда человечество развивается со скоростью планеты. Вчера вот Илон Маск запустил шаттл на МКС, то есть это сделала частная компания. То есть возможно все: это одновременно и здорово, и пугает".

"Зловещая долина" – это как "Мир дикого запада", только взаправду.

Монолог немецкого писателя Томаса Мелле исполняет жутко натуралистичный андроид, созданный по его образу и подобию.

Спектакль стоит увидеть, потому что постановка Rimini Protokoll – это самое интересное, что может предложить современный театр, при том что на театр их работы похожи не всегда. Их особый дар – рассказывать о самых важных вопросах XXI века в совершенно революционной, а главное – безумно увлекательной форме.



Антон Хитров

театральный критик

Ближайшие спектакли: 6, 7, 13, 14, 20, 21 апреля в 16:00, 18:00, 20:00

12, 19 апреля в 19:00, 21:00

Новое пространство Театра наций

Страстной бульвар, 12/2

Билеты – 1500 рублей (свободная рассадка)

Сергиенко Ксения

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