Государственное регулирование интернета — неизбежно, однако нужно найти грань между обеспечением безопасности и сохранением свободы конкуренции.

Об этом заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко на Х российском форуме по управлению интернетом (RIGF-2019).

Обсуждать вопрос о том, должно ли государство и международное сообщество участвовать в регулировании интернета, уже даже не стоит. «Иначе быть не может», — подчеркнул Кириенко. Вопрос только в том, как выстроить это регулирование, оставаясь на тонкой грани между безопасностью, интересами граждан и свободной конкуренции, необходимой для развития.

По мнению представителя Кремля, неизбежность госрегулирования интернета объясняется сегодня тем, что все больше «онлайна» выходит в «оффлайн», а доля интернет-компаний в РФ уже достигла 4% ВВП. В работе по выстраиванию регулирования, добавил Кириенко, важно сотрудничество с самим интернет-сообществом. Он также отметил, что верит «в саморегулирование интернет-рынка», в пример он привел подписанный не так давно антипиратский меморандум.

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