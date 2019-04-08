Образование/Карьера

Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) предложили Роспотребнадзору разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки для школьников. Об этом сообщила пресс-служба движения.

Как отмечает ОНФ, сегодня детям зачастую не хватает времени на все то, что предусмотрено в федеральных государственных образовательных стандартах начального и основного общего образования. В итоге некоторые обязательные занятия переносятся на внеурочное время, поэтому дополнительная часть обучения – кружки, секции – превращается в продолжение обязательных уроков.

Эксперты заявили, что "рабочее время" ученика начальной школы сейчас составляет 47 часов в неделю, а это даже больше, чем средняя продолжительность рабочей недели для взрослых (40 часов). Эта нагрузка сказывается на здоровье детей.

"СанПиН должен отражать предельно допустимые нагрузки на ребенка как в школе, так и в системе допобразования. С просьбой разработать такие нормы мы обратимся в Роспотребнадзор, а в Российскую академию наук и Российскую академию образования – для анализа проекта новых федеральных стандартов на соответствие предлагаемого содержания и объемов нагрузки возрастным возможностям школьников", – сказала зампред комитета Госдумы по образованию и науке и координатор проекта ОНФ "Равные возможности – детям" Любовь Духанина.

Ранее стало известно, что в личном кабинете на портале мэра и правительства Москвы теперь можно просматривать и скачивать домашние задания. Для этого необходимо воспользоваться виджетом "Ребенок в школе" и щелкнуть на иконку "Задания".

.