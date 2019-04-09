Экономика
Роскосмос стремится к декриминализации отрасли.
Роскосмос предоставил необходимую информацию при проверке Генпрокуратурой предприятий..
Оказать содействие Генпрокуратуре во время проверки поставил основной задачей Роскосмос. Информационные данные для проверки службой внутреннего аудита предоставляются регулярно. Усилия государственной корпорации были направлены на осуществление мероприятий по наведению порядка в области ракетно-космической индустрии. Стремление Роскосмоса к декриминализации отрасли очевидно.
Администрация стабильно реализует меры по выправлению отдельных недостатков организационного плана. Также в госкорпорации подчеркнули, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин осенью 2018 года лично информировал президента РФ о ряде фактов нарушений, выявленных внутренними проверками.
Так в госкорпорации отреагировали на информацию о выявленных нарушениях. В частности, говорилось, что на подведомственных предприятиях Роскосмоса и "Ростеха" были похищены более 1,6 миллиарда рублей. Деньги были выделены на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.
О хищениях говорится в докладе генерального прокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 году. Документ направлен в Совет Федерации. Возбуждены уголовные дела по материалам прокурорских проверок..
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