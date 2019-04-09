Оказать содействие Генпрокуратуре во время проверки поставил основной задачей Роскосмос. Информационные данные для проверки службой внутреннего аудита предоставляются регулярно. Усилия государственной корпорации были направлены на осуществление мероприятий по наведению порядка в области ракетно-космической индустрии. Стремление Роскосмоса к декриминализации отрасли очевидно.

Администрация стабильно реализует меры по выправлению отдельных недостатков организационного плана. Также в госкорпорации подчеркнули, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин осенью 2018 года лично информировал президента РФ о ряде фактов нарушений, выявленных внутренними проверками.

Так в госкорпорации отреагировали на информацию о выявленных нарушениях. В частности, говорилось, что на подведомственных предприятиях Роскосмоса и "Ростеха" были похищены более 1,6 миллиарда рублей. Деньги были выделены на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.

О хищениях говорится в докладе генерального прокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 году. Документ направлен в Совет Федерации. Возбуждены уголовные дела по материалам прокурорских проверок.

.