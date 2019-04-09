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Московская сцена
Весенний концерт Татьяны Зыкиной состоится 14 апреля
Песни раных лет из альбома "За закрытыми окнами" прозвучат 14 апреля.
14 апреля в Санкт-Петербурге в Черном Зале открытой киностудии ЛЕНДОК состоится концерт певицы и автора песен Татьяны Зыкиной.
В программе – песни разных лет, в том числе и с последнего альбома «За закрытыми окнами».
В активе Зыкиной пять полноформатных альбома: «Ощущение реальности» (2009), «Другая глубина» (2010), «Я и мои ожидания» (2011), «Пиано-весна_live» (2011), «За закрытыми окнами» (2015). По итогам 2009 года журналы «Newsweek» и «Element» включили «Ощущение реальности» в пятерку лучших релизов года.
Начало: 20.00
Адрес: наб. Крюкова канала, 12, м. Садовая, Сенная площадь, Спасская.
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