Московская сцена

14 апреля в Санкт-Петербурге в Черном Зале открытой киностудии ЛЕНДОК состоится концерт певицы и автора песен Татьяны Зыкиной.

В программе – песни разных лет, в том числе и с последнего альбома «За закрытыми окнами».

В активе Зыкиной пять полноформатных альбома: «Ощущение реальности» (2009), «Другая глубина» (2010), «Я и мои ожидания» (2011), «Пиано-весна_live» (2011), «За закрытыми окнами» (2015). По итогам 2009 года журналы «Newsweek» и «Element» включили «Ощущение реальности» в пятерку лучших релизов года.

Начало: 20.00

Адрес: наб. Крюкова канала, 12, м. Садовая, Сенная площадь, Спасская

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