Московская сцена

15 апреля в Еврейском культурном центре на Никитской состоится российская премьера спектакля «Мариенбад». Постановка по мотивам романа Шолом-Алейхема - рассказ о жизни отдыхающих, их романтических настроениях, взглядах, разговорах, а также сплетнях, интригах и бурных курортных романах.

Впервые спектакль был показан в Лондоне в 2018 году. «Абсолютно бомбический литературный спектакль. Мы все хохотали так, что слезы текли по щекам и размазывалась тушь», - отзывались зрители английской столицы. В ролях: актер Театра на Таганке, режиссер Дмитрий Высоцкий и актриса, основательница проекта Arbuzz в Лондоне Дина Бердникова. Режиссер – Дмитрий Высоцкий.

«Удивительно то, что сделан он вроде на ровном месте: читка писем (хоть и очень забавных) на полтора часа. Кажется, за что тут ухватиться? Как удержать внимание зрителя? Но на самом деле - время пролетело так быстро, на одном дыхании, как курортный отдых», - комментируют зрители.

Начало: 20.00

Адрес: Большая Никитская, 47, стр. 2, м.Баррикадная

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