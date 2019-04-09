версия для печати
Будем здоровы
Йодированная соль станет обязательной частью пищевых добавок в учебных учреждениях
Обязательным станет использование йодированной соли в рационе дошкольных учреждений и школ.
Дошкольные учреждения и детсады обяжут использовать в питании только йодированную соль, сообщают СМИ со слов главы Роспотребнадзора Анну Попову.
"Буквально вчера опубликован уже зарегистрированный документ Роспотребнадзора, который обязывает все детские сады и школы использовать только йодированную соль", – заявила Попова на Международном арктическом форуме.
Ранее Роспотребнадзор поддержал предложенный Минздравом проект закона о йодировании соли. По словам Поповой, обязательное йодирование соли позволит снизить йододефицит у россиян..
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.