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Будем здоровы

Йодированная соль станет обязательной частью пищевых добавок в учебных учреждениях

Фото: depositphotos/miskolin

Йодированная соль станет обязательной частью пищевых добавок в учебных учреждениях

M24.ru 09 апреля 2019г., 18:00

Обязательным станет использование йодированной соли в рационе дошкольных учреждений и школ

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Дошкольные учреждения и детсады обяжут использовать в питании только йодированную соль, сообщают СМИ со слов главы Роспотребнадзора Анну Попову.

"Буквально вчера опубликован уже зарегистрированный документ Роспотребнадзора, который обязывает все детские сады и школы использовать только йодированную соль", – заявила Попова на Международном арктическом форуме.

Ранее Роспотребнадзор поддержал предложенный Минздравом проект закона о йодировании соли. По словам Поповой, обязательное йодирование соли позволит снизить йододефицит у россиян.

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Москва-Инфо
   