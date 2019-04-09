Будем здоровы

Дошкольные учреждения и детсады обяжут использовать в питании только йодированную соль, сообщают СМИ со слов главы Роспотребнадзора Анну Попову.

"Буквально вчера опубликован уже зарегистрированный документ Роспотребнадзора, который обязывает все детские сады и школы использовать только йодированную соль", – заявила Попова на Международном арктическом форуме.

Ранее Роспотребнадзор поддержал предложенный Минздравом проект закона о йодировании соли. По словам Поповой, обязательное йодирование соли позволит снизить йододефицит у россиян.

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