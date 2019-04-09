Политика
Итоги выборов известны заранее
Cнова во время выступления на Международном Арктическом форуме президент России обратил внимание собравшихся на отсутствие сговора с властью США..
Он считает, что возможно предсказать заранее результат выборов и не существовало "вмешательства".
Cначала многие понимали, что комиссия Мюллера не обнаружит
нужных подтверждений, кто как не президент РФ Владимир Владимирович Путин
может судить об этом, он знает точно.
В итоге хотелось бы добавить, что Россия не пошла на
вмешательство в американские выборы.
Отсутствуют доказательства факта сговора, о котором говорил Мюллер, между Трампом и Россией.
Результат расследования Мюллера был известен заранее.
То, что комиссия «закончит так — гора родила мышь, что называется, — это было для нас понятно заранее», отметил президент РФ.
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