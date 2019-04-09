Он считает, что возможно предсказать заранее результат выборов и не существовало "вмешательства".

Cначала многие понимали, что комиссия Мюллера не обнаружит нужных подтверждений, кто как не президент РФ Владимир Владимирович Путин

может судить об этом, он знает точно.

В итоге хотелось бы добавить, что Россия не пошла на вмешательство в американские выборы.

Отсутствуют доказательства факта сговора, о котором говорил Мюллер, между Трампом и Россией.

Результат расследования Мюллера был известен заранее.



То, что комиссия «закончит так — гора родила мышь, что называется, — это было для нас понятно заранее», отметил президент РФ.

.