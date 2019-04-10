В Северном Медведково готовится сдача в эксплуатацию футбольного стадиона с инфраструктурными дополнениями. Руководитель Департамента строительства Москвы заявил о начале эксплуатации в на северо-востоке Москвы по адресу Студёный проезд, владение 1-3 в 2019 году футбольного поля с инфраструктурой.

Андрей Бочкарев отметил, что пока проводится внутренняя отделка здания и монтаж оборудования. Постепенно ведутся работы по благоустройству прилегающей территории.

Проектом предусмотрено строительство футбольного поля с искусственным покрытием и современной системой подогрева, а также размещение сооружений легкоатлетического ядра, административно-бытового здания, здания для хранения оборудования и техники, открытой парковки.

На 1 этаже разместятся вестибюльно-входные группы с помещениями охраны, раздевалки с душевыми (в том числе для инвалидов), медицинский блок помещений, буфет, гардероб, электрощитовая, кладовая, санузлы (в том числе для инвалидов).

На 2 этаже оборудуют спортзал (тренажерный), тренерские, раздевалки с душевыми (в том числе для инвалидов), административные помещения, методический кабинет, инвентарная, кладовая, санузлы (в том числе для инвалидов).

«По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина в Адресную инвестиционную программу города Москвы в период 2018-2020 гг. включено строительство футбольных полей», - добавил Андрей Бочкарев. - Все поля оснащены системой дренажа и подогрева. Воспитанники спортивных школ смогут играть на высококачественном искусственном покрытии для открытых полей - из синтетической травы, пересыпанной песком и резиновой крошкой. Покрытие сохраняет основные игровые характеристики, минимизируют риск получения травм, позволяет проводить тренировки в течение всего года».



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