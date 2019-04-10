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Московская жизнь

В Хамовниках идет благоустройство дворов.

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

В Хамовниках идет благоустройство дворов.

Информационный Центр Правительства Москвы 10 апреля 2019г., 13:38

Тридцать дворовых территорий будут улучшены на деньги от платных парковок.

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Благоустройство проведут до конца 2019 года в 30 дворах в районе Хамовники в центре Москвы на средства от платных парковок. Об этом сообщила пресс-служба ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).

«В 2019 году в Хамовниках на деньги от платных парковок благоустроят 30 дворов и придомовых территорий. Работы запланированы на многих улицах, среди которых: ул. Кооперативная, Остоженка, Доватора, Ефремова, Плющиха, а также Гагаринский, Пуговишников и Малый Левшинский пер. Подробная информация об этом опубликована на сайте управы в разделе «Благоустройство на средства от платных парковок», - отмечается в СМИ.

На территории района Хамовники разместят 11 игровых и 12 спортивных площадок, оснастив их безопасным резиновым покрытием и современным оборудованием. Помимо этого, будут отремонтированы тротуары, заменены бордюры, установлены ограждения и опоры освещения. Планируются также работы по озеленению, в том числе высадка кустов и деревьев, установка цветников, обновление газонов.

«Ежегодно все деньги, полученные от платных парковок, распределяются между управами районов Москвы и тратятся на реализацию одобренных жителями проектов благоустройства. Выбрать понравившийся проект можно на портале «Активный гражданин» или обратившись к муниципальным депутатам», - напомнили в пресс-службе.
В АМПП также добавили, что получить любую информацию, касающуюся столичного парковочного пространства, автомобилисты могут в контакт-центре «Московский транспорт».

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