Благоустройство проведут до конца 2019 года в 30 дворах в районе Хамовники в центре Москвы на средства от платных парковок. Об этом сообщила пресс-служба ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).



«В 2019 году в Хамовниках на деньги от платных парковок благоустроят 30 дворов и придомовых территорий. Работы запланированы на многих улицах, среди которых: ул. Кооперативная, Остоженка, Доватора, Ефремова, Плющиха, а также Гагаринский, Пуговишников и Малый Левшинский пер. Подробная информация об этом опубликована на сайте управы в разделе «Благоустройство на средства от платных парковок», - отмечается в СМИ.



На территории района Хамовники разместят 11 игровых и 12 спортивных площадок, оснастив их безопасным резиновым покрытием и современным оборудованием. Помимо этого, будут отремонтированы тротуары, заменены бордюры, установлены ограждения и опоры освещения. Планируются также работы по озеленению, в том числе высадка кустов и деревьев, установка цветников, обновление газонов.



«Ежегодно все деньги, полученные от платных парковок, распределяются между управами районов Москвы и тратятся на реализацию одобренных жителями проектов благоустройства. Выбрать понравившийся проект можно на портале «Активный гражданин» или обратившись к муниципальным депутатам», - напомнили в пресс-службе.

В АМПП также добавили, что получить любую информацию, касающуюся столичного парковочного пространства, автомобилисты могут в контакт-центре «Московский транспорт».

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