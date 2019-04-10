Образование/Карьера

Cтабильность отмечается при изучении ситуации в Москве в области проведения антинаркотических работ с учащимися школ.



Такие меры разрешены только с согласия родителей при обследовании учащихся старших классов и студентов первых курсов колледжей. Очевидной является тенденция небольшого роста возраста покупателей наркотиков и психотропных средств. В Москве стареет контингент молодых наркоманов.

Так, в 2018 г. на 8,1% по сравнению с 2016 г. уменьшилась доля потребителей в возрастной группе 20-39 лет и на 6,7% соответственно увеличилась доля потребителей в возрасте 40-59 лет. Как отмечалось в ходе доклада Департамента здравоохранения города Москвы на заседании городской Антинаркотической комиссии, также сохраняется тенденция снижения случаев отравлений наркотическими средствами. Также в городе отмечается рост числа больных наркоманий, заинтересованных в прохождении реабилитационного этапа и, соответственно, увеличивается количество больных, успешно завершивших реабилитацию.

Основным вопросом, вынесенным на обсуждение Антинаркотической комиссии города Москвы стало обсуждение результатов мониторинга наркоситуации в столице в 2018 году, а также мер по повышению эффективности профилактики наркомании и противодействия незаконному обороту наркотиков в рамках государственной программы города Москвы «Безопасный город», ответственным исполнителем подпрограмм которой является Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы.

.