Продолжается борьба за экологическую безопасность в жизни населения. Раздельный сбор мусорных отходов среди городского населения является одним из способов сохранения

экологической чистоты Москвы. 15-28 апреля проводится акция "Разделяй и используй".



Жители столицы имеют возможность избавиться от ненужного картона, пластика, металла, стекла и оргтехники.



Мобильные пункты по приему мусора обеспечат также своевременную переработку бумаги.

Десять административных округов Москвы используют на своей территории мобильные пункты для сбора мусорных отходов. Запланировано участие в акции более 50 школ, 10 университетов и десяти наиболее посещаемых мест города.

В рамках акции учащиеся образовательных учреждений смогут принять участие в традиционном конкурсе. Три школы, собравшие максимальное количество отходов (по весу), получат сертификаты на озеленение кабинетов. Акция стартует 15 апреля в 10:00 у дома 26, расположенного на Арбате. В ней традиционно примут участие глава департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский и руководитель столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства Гасан Гасангаджиев.

Акция "Разделяй и используй" призвана популяризировать практику раздельного сбора мусора, направлена на информирование горожан о стационарных пунктах приема вторсырья, а также о том, как правильно подготовить отходы к переработке.

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