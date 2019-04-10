В Госдуму внесен законопроект, ужесточающий уголовное наказание для пьяных водителей.

Если закон примут, водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии и ставших виновниками гибели одного человека, отправят в тюрьму на срок от 5 до 12 лет, а двух или более человек — от 8 до 15 лет. По действующему УК, максимальный срок уголовного наказания в этом случае составляет 9 лет тюрьмы.

В Госдуме считают такую меру наказания недостаточной. За последние два года смертность на дорогах по вине нетрезвых водителей составила примерно 30% от всех ДТП со смертельным исходом. Значительным остается и число пострадавших, получивших ранения по вине лиц, находившихся в состоянии опьянения, — 22 тыс. 360 человек в 2018 году, отмечается в пояснительной записке к проекту, внесенному в Госдуму группой депутатов и сенаторов.

Изменениями в ст. 264 УК также предлагается ужесточить наказание для пьяных виновников ДТП, повлекших тяжкий вред здоровью — от 3 до 7 лет лишения свободы.

Также предусматривается ужесточение наказания для управляющих в пьяном виде легкими (сверхлегкими) воздушными и маломерными водными судами, которые принадлежат им на праве частной собственности.

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