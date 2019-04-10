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Здесь интересно

Фарфор становится все интереснее для дизайнеров.

Фарфор становится все интереснее для дизайнеров.

10 апреля 2019г., 20:06

Успешной оказалась выставка с экспозицией на стенде DESIGN LAB по рисункам Николая Лапшина.

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Триумфатором международной выставки MosBuild 2019 стал проект, созданный под маркой Imperial Porcelain. Императорский фарфор - артистичный и эмоционально образный - сегодня находит для себя все более нестандартное применение.

Уникальные предметы мебели с фарфоровыми вставками и коллекция светильников с рисунками известного авангардиста Николая Лапшина, привлекли особое внимание посетителей выставочного пространства DESIGN LAB на международной выставке.

Коллекции созданы дизайнером Женей Ждановой совместно с художниками ИФЗ, мебельной фабрикой «Mrs Ruby» и компанией-производителем светильников премиум-класса BEZHKO Lighting.

Императорский фарфоровый завод — одно из старейших в Европе, первое и одно из крупнейших в России предприятий по производству художественных фарфоровых изделий в этом году празднует свое 275-летие.

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Москва-Инфо
   