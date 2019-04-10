Здесь интересно

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Фарфор становится все интереснее для дизайнеров.
Успешной оказалась выставка с экспозицией на стенде DESIGN LAB по рисункам Николая Лапшина..
Эксперты по архитектуре и дизайну назвали главные модные тенденции этого года
Триумфатором международной выставки MosBuild 2019 стал проект, созданный под маркой Imperial Porcelain. Императорский фарфор - артистичный и эмоционально образный - сегодня находит для себя все более нестандартное применение.
Уникальные предметы мебели с фарфоровыми вставками и коллекция светильников с рисунками известного авангардиста Николая Лапшина, привлекли особое внимание посетителей выставочного пространства DESIGN LAB на международной выставке.
Коллекции созданы дизайнером Женей Ждановой совместно с художниками ИФЗ, мебельной фабрикой «Mrs Ruby» и компанией-производителем светильников премиум-класса BEZHKO Lighting.
Императорский фарфоровый завод — одно из старейших в Европе, первое и одно из крупнейших в России предприятий по производству художественных фарфоровых изделий в этом году празднует свое 275-летие..
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