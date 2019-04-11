Автомагистраль

Автомобилисты Москвы могут теперь "переобуться". Еще возможно небольшое похолодание в столице, но для московских автовладельцев это уже не имеет значения.

Наступило время уделить внимание смене зимней резины на летнюю.

Особое внимание уделяют специалисты тому факту, что "переобуться" имеет смысл только водителям, совершающим дальние поездки в Подмосковье в ночное время или ранним утром.

Жители Москвы не выезжающие за город могут поменять покрышки.

Температурные условия для этого нормальные и не превышают пяти градусов. Информацию по этому вопросу предоставил научный руководитель Гидрометцентра России.

Роман Вильфанд сообщил, что для жителей Подмосковья, совершающих поездки вечером и утром по лесным дорогам, замена покрышек не требуется.

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