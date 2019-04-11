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Происшествия
Возгорание автобуса произошло на западе Москвы.
Находившиеся в автобусе пассажиры не пострадали..
Мичуринский проспект стал местом, где развернулись события, требующие вмешательства служб по борьбе сэкстремальными ситуациями. По информации экстренных служб произошло возгорание столичного рейсового автобуса на Мичуринском проспекте.
Во время аварии в автобусе находились пассажиры. Умелые действия водителя привели к тому, что пассажиры были своевременно эвакуированы.
Он потушил пламя до приезда пожарных. Идет проверка и выяснение обстоятельств произошедшего.
Пострадавших нет..
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