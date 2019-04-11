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Происшествия

Возгорание автобуса произошло на западе Москвы.

Фото: www.flickr.com

Возгорание автобуса произошло на западе Москвы.

M24.ru 11 апреля 2019г., 09:26

Находившиеся в автобусе пассажиры не пострадали.

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Мичуринский проспект стал местом, где развернулись события, требующие вмешательства служб по борьбе сэкстремальными ситуациями. По информации экстренных служб произошло возгорание столичного рейсового автобуса на Мичуринском проспекте.

Во время аварии в автобусе находились пассажиры. Умелые действия водителя привели к тому, что пассажиры были своевременно эвакуированы.

Он потушил пламя до приезда пожарных. Идет проверка и выяснение обстоятельств произошедшего.

Пострадавших нет.

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Москва-Инфо
   