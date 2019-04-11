Автомагистраль
Изменен график работы выделенных полос
Внесенные изменения в режиме работы способствуют увеличению скорости городского транспорта..
Из-за изменений режима работы выделенных полос увеличится скорость городского транспорта на 30% по выходным.
В воскресенье, 14 апреля, почти 70 км выделенных полос на
столичных магистралях начнут работать каждый день – по выходным по ним сможет
передвигаться только городской транспорт, такси и машины экстренных служб.
Ежедневно станут работать выделенные полосы на Ленинском проспекте, на участке
от Проспекта мира до Ярославского шоссе, на Можайском шоссе, улице Воздвиженка
и Кутузовском проспекте. Также по выходным теперь будут действовать «выделенки»
на Нахимовском и Ломоносовском проспектах, Минской улице, на участке от
Нижегородской улицы до Рязанского проспекта.
«В выходные дни на этих участках сохраняется сложная дорожная обстановка. Здесь проходят 40 маршрутов автобусов, троллейбусов и электробусов Мосгортранса – каждый день ими пользуются свыше 180 тысяч горожан. Мы ожидаем, что с вводом ежедневных «выделенок» скорость движения городского транспорта по ним вырастет на 30% – по субботам и воскресеньям время ожидания для пассажиров сократится, проезд станет быстрее и комфортнее», – сказал первый заместитель генерального директора ГУП «Мосгортранс» Борис Ткачук.
Стоит отметить, работа выделенных полос по выходным поможет снизить число дорожно-транспортных происшествий с участием городского транспорта на 20-25%.
Напомним, с вводом «выделенок» на северо-востоке, востоке и юге Москвы городской транспорт в этих районах поехал быстрее. Кроме того, полуэкспрессные автобусы Мосгортранса выполняют почти 100% рейсов точно по расписанию – маршруты проходят по выделенным полосам с минимальным количеством остановок.
Справочно
Сегодня в Москве действуют более 334 км выделенных полос..
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