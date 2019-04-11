Автомагистраль

Из-за изменений режима работы выделенных полос увеличится скорость городского транспорта на 30% по выходным.

В воскресенье, 14 апреля, почти 70 км выделенных полос на столичных магистралях начнут работать каждый день – по выходным по ним сможет передвигаться только городской транспорт, такси и машины экстренных служб. Ежедневно станут работать выделенные полосы на Ленинском проспекте, на участке от Проспекта мира до Ярославского шоссе, на Можайском шоссе, улице Воздвиженка и Кутузовском проспекте. Также по выходным теперь будут действовать «выделенки» на Нахимовском и Ломоносовском проспектах, Минской улице, на участке от Нижегородской улицы до Рязанского проспекта.



«В выходные дни на этих участках сохраняется сложная дорожная обстановка. Здесь проходят 40 маршрутов автобусов, троллейбусов и электробусов Мосгортранса – каждый день ими пользуются свыше 180 тысяч горожан. Мы ожидаем, что с вводом ежедневных «выделенок» скорость движения городского транспорта по ним вырастет на 30% – по субботам и воскресеньям время ожидания для пассажиров сократится, проезд станет быстрее и комфортнее», – сказал первый заместитель генерального директора ГУП «Мосгортранс» Борис Ткачук.



Стоит отметить, работа выделенных полос по выходным поможет снизить число дорожно-транспортных происшествий с участием городского транспорта на 20-25%.



Напомним, с вводом «выделенок» на северо-востоке, востоке и юге Москвы городской транспорт в этих районах поехал быстрее. Кроме того, полуэкспрессные автобусы Мосгортранса выполняют почти 100% рейсов точно по расписанию – маршруты проходят по выделенным полосам с минимальным количеством остановок.

Справочно

Сегодня в Москве действуют более 334 км выделенных полос.

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