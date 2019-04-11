12 апреля в Демонстрационном павильоне Московских центральных диаметров (МЦД) пройдут мероприятия, посвященные Дню космонавтики.

Мероприятия реализуются совместно с Московским планетарием и «Роскосмос».

В 15:00 в павильоне МЦД пройдет лекция «Сказки звездного неба». Специалисты Московского планетария расскажут сколько всего созвездий на небе, какие мифы сложили люди о звёздах и какую практическую пользу приносит людям знание звёздного неба. А в 17:00 сотрудники Московского планетария проведут лекцию, посвященную строению Солнечной системы.

Кроме того, в 19:00 в лектории Павильона начнется показ научно-популярных роликов «Роскосмоса» об освоении космоса.

«Павильон МЦД участвует во всех городских и международных праздниках. Он стал не только площадкой для информирования жителей и гостей столицы о новом наземном метро, которое будет запущено в конце 2019 – начале 2020 года, но и популярным местом проведения культурных, спортивных и образовательных мероприятий», - сказал начальник управления развития рельсовых видов транспорта Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Андрей Акимов.

Проект Московских центральных диаметров подразумевает запуск пяти линий. Первые два диаметра: МЦД-1 «Одинцово-Лобня» и МЦД-2 «Нахабино-Подольск» запустят уже в конце 2019 – начале 2020 года. График работы МЦД будет выстроен как в метро – с 5:30 утра до 1:00 ночи. Поезда будут ходить в тактовом режиме с интервалом 5-6 минут в часы пик.

Демонстрационный павильон МЦД на площади Киевского вокзала открыт для посетителей ежедневно без выходных с 9:00 до 21:00. Вход свободный.

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