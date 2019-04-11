Будем здоровы

Дружно взялись китайские и британские добровольцы, а их почти полмиллиона человек за исследование влияния куриных яиц на сердечно-сосудистую систему в организме человека.

По результатам исследований 2004-2008 года, проводимых над 500 000 больными в течение 4 лет, одного яйца в день в рационе питания достаточно для снижения риска инсульта.

Возраст пациентов составлял от 30 до 79 лет. Все они каждый день съедали одно куриное яйцо в день. Девять лет длилось наблюдение за пациентами, их назвали волонтерами из фокус-группы. Обнаружено, что риск заболевания инсультом у них снизился на 26 процентов.

Ученые из разных стран давно интересовались слиянием куриных яиц на здоровье человека. В Финляндии замечено позитивное влияние куриных яиц на профилактику диабета у мужского населения страны. Научные сотрудники университета Вашингтона нашли тенденцию к положительным изменениям в развитии детей после употребления в пищу яиц.

С точки зрения оппонентов необходимо установить допустимое количество яиц в день и только после этого говорить о положительном эффекте их воздействия на человеческий организм.



Американские ученые считают, что три яйца в неделю допустимо для взрослого человека. Увеличение этой нормы может вызвать обратный результат.

Причиной осторожности, которую проявляют исследователи является уровень холестерина в организме. Яичный желток содержит до 185 мг холестерина. Но 300 мг в день вызывает рост смертельных случаев от сердечно-сосудистых заболеваний на 18 процентов.

.