Московская сцена

Документальный кинопроект Светланы Астрецовой «ВЕРТИНСКИЙ. ОДИНОКИЙ СТРАННИК», приурочен к 130-летию со дня рождения легендарного артиста, поэта, композитора и к году Театра в России. Московская премьера состоится 23 мая 2019 года в Кинозале «Победа» (ул. Абельмановская, дом 17А, метро Пролетарская, Крестьянская застава) в 19.00. В Санкт-Петербурге премьерный показ фильма пройдет 28 мая 2019 года в 20:00 в открытой киностудии «ЛенДок» (набережная Крюкова канала, 12). А с 6 июня фильм можно будет увидеть в прокате по всей России.



В 2019-ом году исполняется 130 лет со дня рождения Александра Николаевича Вертинского. Кумир миллионов, родоначальник авторской песни Александр Вертинский уже при жизни снискал мировую славу, любовь, признание. Ему рукоплескали восторженные современники, его ценят благодарные потомки. Шаляпин называл Вертинского «великим сказителем земли русской».



«Вертинский. Одинокий странник» - это фильм-размышление о судьбе и личности Александра Вертинского и эпохе Серебряного века, воплощением которой он являлся.



В жизни Вертинского удивительно образом уместилось несколько совершенно разных биографий... "Певец декаданса", "Бродяга и артист", "Человек во фраке в Стране Советов" - так называются три главы фильма, которые повествуют о разных периодах его биографии. Каждую из глав представляет рассказчик: первую - поэт, эссеист, радиоведущий Дмитрий Воденников, вторую - культовый музыкант, народный артист России Андрей Макаревич, третью - писатель и историк Эдвард Радзинский.

В центре сюжета фильма «ВЕРТИНСКИЙ. ОДИНОКИЙ СТРАННИК» - рассказ о неординарной судьбе артиста, в основу сценария легли воспоминания и малоизвестные письма самого Вертинского.



Сценаристом и режиссером картины стала Светлана Астрецова - автор фильмов «Купец на все времена. Виртуальный музей Сергея Дягилева» - о знаменитом импресарио начала 20 века и «Класс» - об истории русского балета.



В фильме «Вертинский. Одинокий странник» рассказано немало новых фактов о жизни артиста, даны интересные и неординарные трактовки событий его биографии. Уникальные хроникальные кадры, фотографии из музея Великой Отечественной войны, Литературного музея, личных архивов, а также архивов Парижа и Шанхая будут представлены публике впервые. Редкая хроника перемежаются с поэтической натурной съемкой мест, связанных с именем Вертинского в России, во Франции, на Украине.



ИНФОРМАЦИЯ О МОСКОВСКОЙ ПРЕМЬЕРЕ ФИЛЬМА «ВЕРТИНСКИЙ. ОДИНОКИЙ СТРАННИК»



Дата – 23 мая 2019 года

Место — кинозал «Победа» (М Пролетарская, ул Абельмановская, дом 17А)

Время — 18.00 Сбор прессы, интервью с создателями фильма (строго с 18 до 19 часов!!!)



19.00 Сбор гостей



20.00 Начало показа



21.20 Afterparty



На премьеру фильма в кинозал «Победа» (Метро Пролетарская, Крестьянская застава, ул Абельмановская, дом 17А) приглашены деятели культуры и звезды шоу-бизнеса:

Эдвард Радзинский, Дмитрий Воденников, Андрей Макаревич, Ольга Куликовская-Романова - вдова племянника Николая II, Авдотья Смирнова, Юлий Ким, Николай Цискаридзе, Денис Драгунский, Юрий Рост, Зураб Церетели, Алексей Рыбников, Вадим Абдрашитов, Никас Сафронов, Андрей Житинкин, Анастасия Волочкова, Александр Шилов, Вероника Долина, Андрис Лиепа, Роман Виктюк, Александр Шолохов, Сергей Мирошниченко, Мария Шукшина, Александр Хант, Янина Мелехова, Наталья Толстая, Александр Васильев, Дмитрий Бертман, Михаил Лавровский, Владислав Пьявко, Александр Минкин, Георгий Исаакян, Борис Грачевский, Владимир Вишневский, Лев Прыгунов, Алексей Колосов, Евдокия Германова, Андрей Шемякин, Кирилл Гилельс, Борис Есенькин, Миша Рахлевский, Александр Журбин, Алексей Бархатов и многие другие.

Ведущий вечера — киновед, теле- и радиоведущий Давид Шнейдеров



Коротко о фильме:



Жанр: документальный фильм

Авторы сценария: Светлана Астрецова

Продюсеры: Ильмир Юсупов, Светлана Астрецова, Ирина Ясакова, Юрий Бердников

В фильме снимались: Эдвард Радзинский, Андрей Макаревич, Дмитрий Воденников

Текст читает: Андрей Анкудинов

Операторы: Владимир Полунин, Александр Браже, Дмитрий Степанов, Альберт Морозов, Михаил Блинцов, Илья Михайлов-Соболевский

Монтаж: Анна Гольцева, Светлана Астрецова

Кинокомпания: Вишневый сад

Длительность: 52 минуты

Страна: Россия



Официальные партнеры московской премьеры фильма «Вертинский. Одинокий странник»:

Московский Детский театр Марионеток и Кинозал «Победа»

Студия Андрея Никулина

Компания «FoodBand»

Сеть пироговых «Штолле»

ООО «СТИМУЛ»

Компания Ca'd'Abruzzo (Кадабруццо)

«Полугар»

Чайная компания «Путь» и Чайный Дом «Дао»

Компания «ИМИДЖВСЕ»

Студия декора и флористики «Grand Decor.Moscow»

Студия «Mart»

Контакты, дополнительная информация, аккредитация на московскую премьеру:

Автор проекта «Вертинский. Одинокий странник», продюсер, режиссер кинокомпании «Вишневый сад» Светлана Астрецова

Тел: 8 (903) 971-93-73, e-mail: astretsizm@gmail.com

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