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Автомагистраль

Вступят в действие ограничения в направлении движения транспорта по Походному проезду

Фото: www.flickr.com

Вступят в действие ограничения в направлении движения транспорта по Походному проезду

Информационный Центр Правительства Москвы 12 апреля 2019г., 09:25

Произойдут изменения в организации дорожного движения на участке Походного проезда.

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Из-за восстановительных работ в Походном проезд с 12 по 15 апреля будет ограничено движение потока машин.

Движение транспорта перенаправлено на одну полосу и эти затруднения в движении закончатся только в середине апреля.

По информационным данным из центра транспортного комплекса Москвы меры по ограничению движения автомобилей на автодороге связаны с проведением реконструкции инженерных сетей.

Ограничение движения автомобилей затрагивает район недалеко от дома 21 в Походном проезде.

Реконструкция инженерных сетей станет причиной ограничений на одной из полос в направлении движения машин  по адресу Походный проезд, дом 23, строение 6.

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