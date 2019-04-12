Автомагистраль

Из-за восстановительных работ в Походном проезд с 12 по 15 апреля будет ограничено движение потока машин.



Движение транспорта перенаправлено на одну полосу и эти затруднения в движении закончатся только в середине апреля.



По информационным данным из центра транспортного комплекса Москвы меры по ограничению движения автомобилей на автодороге связаны с проведением реконструкции инженерных сетей.



Ограничение движения автомобилей затрагивает район недалеко от дома 21 в Походном проезде.



Реконструкция инженерных сетей станет причиной ограничений на одной из полос в направлении движения машин по адресу Походный проезд, дом 23, строение 6.

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