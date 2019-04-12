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Автомагистраль
Вступят в действие ограничения в направлении движения транспорта по Походному проезду
Произойдут изменения в организации дорожного движения на участке Походного проезда..
Из-за восстановительных работ в Походном проезд с 12 по 15
апреля будет ограничено движение потока машин.
Движение транспорта перенаправлено на одну полосу и эти затруднения в движении закончатся только в середине апреля.
По информационным данным из центра транспортного комплекса Москвы меры по ограничению движения автомобилей на автодороге связаны с проведением реконструкции инженерных сетей.
Ограничение движения автомобилей затрагивает район недалеко от дома 21 в Походном проезде.
Реконструкция инженерных сетей станет причиной ограничений на одной из полос в направлении движения машин по адресу Походный проезд, дом 23, строение 6.
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