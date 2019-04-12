Памятную дату 58 лет со дня первого полета человека в космос отмечают и москвичи.

Достопримечательности столицы, связанные с этой торжественной датой:Музей Космонавтики, монумент покорителям Космоса, Планетарий. Существуют более скромные места, но все еще посещаемые в этот день жителями столицы.

Дуб и Космос! Дерево растет в большом кремлевском сквере. Дуб назвали "Космос". Его посадил в свое время первый космонавт Юрий Гагарин. Через два дня после полета вокруг Земли.

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