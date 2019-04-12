Парламентарии утвердили закон о создании отдельной площадки Рунета в РФ. К числу изменений при доработке относится дата начала действия с закона, он может стать актуальным уже 1 ноября 2019 года.

Однако нормы о криптографической защите информации и обязанностях операторов использовать национальную систему адресации доменных имен начнут действовать только с 1 января 2021 года.

Руководитель комитета по информполитике и связи рассказал об упорядоченности поступления претензий граждан при возникновении сбоя в работе интернет-оператора.

Правительству поставили задачу проверить устойчивость к различным видам угроз Рунета, безопасность и целостность функционирования российского сегмента интернета, а также регламент и условия, при которых оператор имеет право не направлять трафик для проверки на угрозы, добавил Левин.

Он также призвал не называть новый закон аналогом китайского файрвола или об «автономном Рунете». «Это закон о создании дополнительных условий для стабильной работы российского сегмента интернета в условиях попыток оказать воздействие извне, вне зависимости от внешних и внутренних условий», — сказал Левин.

Таким способом, по его словам, удастся обеспечить доступность интернета для росийских пользователей, коммерческого сектора и органов власти. «Это закон о гарантированной стабильности и устойчивости работы интернета», — заверил Левин.

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