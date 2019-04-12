Здесь интересно

15, 16 апреля и 17 мая в Москве в Международном Доме Музыки пройдет спектакль "Джаз на троих" по пьесе Альдо Николаи. Спектакль поставил известный российский режиссер Алексей Франдетти, обладатель премии "Золотая маска". Музыкальное сопровождение – оркестр под управлением Вадима Эйленкрига.

Любовная сеть, расставленная роковой красоткой, в которую с легкостью попадают джентльмены. Вместо абстрактных кругов ада здесь – пляж, травматологическая клиника, тюрьма и сумасшедший дом.

Ева, задумавшая убить своего мужа, в соучастники берет любовника Бруно, готового на все ради коварной женщины. Однако планы по устранению опостылевшего супруга Марио рушатся, когда за ее спиной мужчины решают объединиться. На волоске оказывается жизнь самой Евы... Невероятные декорации и костюмы дополняют действо.

"Мы с радостью готовили этот спектакль – "музыкальный детектив" с хорошим юмором и неожиданными поворотами сюжета. Он интересен еще и тем, с каким гротеском раскрываются образы действующих лиц, – рассказал Алексей Франдетти. – Основа постановки – джазовая музыка. Ради джаза мы даже изменили оригинальное название пьесы Альдо Николаи на "Джаз на троих". Большой удачей было то, что такой корифей, как Вадим Эйленкриг, согласился принять участие в этом проекте".

По его словам, предложение поставить спектакль возникло спонтанно. "В моем графике неожиданно образовалось окно, и мы решили похулиганить. Собралась очень профессиональная команда: художник Ананстасия Пугашкина, хореограф Ирина Кашуба, актеры Элина Джанибекян, Петр Кислов и Виктор Васильев. И теперь мы с трепетом выносим на строгий суд публики наше детище", – добавил Франдетти.

Режиссер – Алексей Франдетти, обладатель премии "Золотая маска"

Художник постановщик – Анастасия Пугашкина

Художник по свету – Иван Виноградов

Актеры – Элина Джанибекян, Петр Кислов, Виктор Васильев

Оркестр – под управлением Вадима Эйленкрига

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