Члены правительства Москвы сообщили о готовности столицы к отказу от аналогового ТВ. Замена аналогового телевидения на цифровое эфирное будет произведена 15 апреля. Информация об этом грядущем событии поступила от Эдуарда Лысенко, который возглавляет Департамент информационных технологий в Москве.

Дословно по этому вопросу было сказано следующее:"Столица на девяносто девять процентов подключена к кабельному телевидению, что уже дает цифровое качество". Москвичи даже не заметят перехода на цифровое эфирное телевидение 15 апреля.

Подмосковье и Москва готовы к переходу на цифровое ТВ, но отключение аналога затронет в основном граждан из "Новой" Москвы. Полтора миллиона столичных жителей и дачников, купившие технику до 2012 года должны приобрести приставку для приема цифрового телесигнала.

Зрителям предоставят три недели в аналоговом формате и специальный видеоролик с инструкцией, содержащей правила перехода на цифровое вещание. Все меры по переходу на цифровое ТВ согласованы с федеральной целевой программой "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы". Правительство Москвы утвердило график отключения аналогового сигнала федеральных телеканалов, входящих в первый и второй мультиплексы,

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